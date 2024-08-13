Numune Hastanesi Köprülü Kavşak Projesi'nde Çalışmalar Tamamlanmak Üzere

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Çalışmalar büyük oranda tamamlandı, önümüzdeki günlerde açılacak

SİVAS - Numune Hastanesi Köprülü Kavşak Projesi'nin alt yol çalışmalarında büyük mesafe kat edildi.

Sivas'ın en önemli kavşak noktalarından biri olan bölgede Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonrası kavşağın alt yol kısmı önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak.

Projeyi yakından takip eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ile birlikte Numune Hastanesi köprülü kavşak alt yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, Numune Hastanesi köprülü kavşak projesi üst geçit çalışmalarının 2024 Ocak ayında tamamlandığını ve transit olarak trafiğin açıldığını hatırlattı.

Üst geçidin alt kavşağında ve yan yollarda yapılan çalışmalarda yüzde 96 oranında gerçekleşme sağlandığını ifade eden Vali Şimşek, "Ağustos ayında üst geçidin altındaki yer kavşak da tam anlamıyla asfaltıyla, çevre düzenlemesiyle ve taşlarıyla bitirilmiş olacak ve halkımızın hizmetine sunulacak. İnşaat çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır nedeniyle hemşerilerimize ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.