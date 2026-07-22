Nurettin Kabalak\'tan Geçmişi Yaşatan Müze Projesi

Isparta'nın Sav kasabasında hazırladığı maketler ve ahşap eserlerle geçmişi geleceğe taşıyan Nurettin Kabalak, yıllar içinde oluşturduğu koleksiyonu müzeye dönüştürmeyi hedefliyor. Yaptığı çalışmaların kendisini ruhsal olarak dinlendirdiğini aktaran Kabalak, "Bizim amacımız memlekette birlik ve beraberliği sağlamak. Para ise bizim için her zaman ikinci plandadır" dedi.

Isparta'nın Sav kasabasında yaşayan Nurettin Kabalak, bir kamu kurumundan emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için altı yıl önce izlediği bir diziden etkilenerek maket yapımına başladı. Kabalak, ilk olarak kibrit çöplerinden ev maketleri yaptı. Zamanla kendisini geliştirerek farklı maketler, bastonlar ve çeşitli ahşap hediyelik eşyalar üreten Kabalak'ın ürettikleri çevresindeki arkadaşlarının da dikkatini çekti. Yakınlarının hediye ettiği eski ve tarihi değere sahip eşyaları atölyesinde bir araya getiren Kabalak, kendi hazırladığı maketlerle koleksiyonunu her geçen gün büyütüyor. Yıllar içinde oluşturduğu koleksiyonu müzeye dönüştürmeyi hedefleyen Kabalak, bu eserleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Kabalak'ın "Kabalak Yaren Evi" adını verdiği atölye, ziyaret etmek isteyen tüm vatandaşlara açık olarak hizmet veriyor.

"Diziden etkilendim"

Yaptığı çalışmaların kendisini ruhsal olarak dinlendirdiğini ve hayal gücünü geliştirdiğini dile getiren Kabalak, gençlere el sanatlarına yönelmeleri çağrısında bulundu. Kabalak, bu alana ilgi duyan herkese hiçbir karşılık beklemeden destek olmaya ve bildiklerini öğretmeye hazır olduğunu dile getirdi. Emekli olduktan sonra büyük bir boşluğa düştüğünü anlatan Kabalak, "Ben yalnız çalışmayı çok seven bir insanım. Bu nedenle böyle bir hobiye yöneldik ve devam ettiriyoruz. Elimizden geldiği kadar da daha ileriye taşımak istiyoruz. Allah güç verdiği sürece sürdüreceğiz. Abdülhamit Han Hazretleri'ni anlatan diziyi seyrediyordum. Dizide Abdülhamit Han'a yabancı güçlerin çok eziyet ettiğini görüyoruz. O da sıkıldığı zaman binanın bodrumundaki ağaç atölyesine iniyor ve orada hemen bir şeyler ortaya çıkarıyor. Ben çok etkilendim. Aslında her şey oradan başladı. Diziden etkilendim" dedi.

"Bizim amacımız memlekette birlik ve beraberliği sağlamak"

Altı yıl önce bu işe başladığını ve ilk başta kibrit çöplerinden evler yaptığını dile getiren Kabalak, "Daha sonra zamanla gelişti. Buraya ziyaretçiler geliyor, sürekli gelenler var. Burası Isparta'da Kabalak Yaren Evi olarak bilinen yer. Bütün dostlarımıza, gönül dostlarımıza kapımız sonuna kadar açık. Sobanın üzerinde çayımız 24 saat kaynıyor. Gelen herkese ikram etmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız memlekette birlik ve beraberliği sağlamak. Para ise bizim için her zaman ikinci plandadır" ifadelerini kullandı.

"Gençlere her türlü desteği ücretsiz veririm"

Gençlerin bu işe ilgisi olmadığını ve duruma çok üzüldüğünü söyleyen Kabalak, "Ellerinde telefonlarla vakit geçiriyor, kahve köşelerinde oturuyorlar. Oysa bu tür çalışmalar çok güzel. Bunları yapmak insanın hayal gücünü geliştiriyor, ruhunu dinlendiriyor. Ben burada çok rahatlıyorum. En büyük hayalim, bu parçaları bir müze haline getirip kasabamızın hizmetine sunmak. İleride bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İnsanlar bu eşyaları çöpe atıyor. Ben Isparta'da akşamları çöpleri geziyorum. Bunların birçoğunu yol kenarlarında buluyorum. Aslında tarihimizi çöpe atıyoruz. Buna çok üzülüyorum. Ben de elimden geldiği kadar toplayıp, bunları koruyup ileride burayı bir müzeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Gençlere her türlü desteği ücretsiz veririm. Gelsinler, burada öğrensinler. Çok basit işler bunlar. Bir kahve köşesinde boş vakit geçirmek yerine burada çalışmaları çok daha güzel olur. Gelen herkese yardımcı olur, bildiklerimi öğretirim. Gençliklerini boşa harcamasınlar" diye konuştu. - ISPARTA