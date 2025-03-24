Nürnberg'in Türk Dostu Belediye Başkanı Marcus König Yeniden Aday - Son Dakika
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Nürnberg'in Türk Dostu Belediye Başkanı Marcus König Yeniden Aday

Almanya'nın Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) tarafından gelecek yılki seçimlerde yeniden aday gösterildi. König, deprem sonrası gösterdiği dayanışma ile kamuoyundan takdir topladı.

24.03.2025 12:56  Güncelleme: 14:44
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Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinin "Türk dostu" olarak bilinen Belediye Başkanı Marcus König, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) tarafından gelecek yıl yapılacak seçimlerde bir kez daha aynı göreve aday gösterildi.

König'in adaylık önerisi, Almanya'da hükümet kurma hazırlığında olan Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) kardeş partisi CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından sunuldu ve CSU Nürnberg İl Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Söder, yaptığı açıklamada, König'in son 5 yılda özellikle kriz dönemlerinde sergilediği başarılı liderliğe dikkat çekerek, "Marcus König, Nürnberg'i istikrarlı bir şekilde ileri taşıyan, şehrine tutkuyla bağlı bir liderdir. Onunla birlikte güçlü bir seçim kampanyası yürütmeye hazırız" dedi.

CSU teşkilatından yapılan açıklamada, Marcus König'in adaylığının şehir halkı için hayırlı olması temenni edilirken, seçime güçlü bir ekip, net hedefler ve yeni projelerle gidileceği vurgulandı.

6 Şubat depremleri sonrası dayanışma çağrısında bulundu

Nürnberg'in kardeş şehri Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerde başarılı çalışmalar yürütenlere verilen "Kybele Ödülü" layık görülen König, özellikle Türkiye'de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sergilediği duyarlılıkla geniş kitlelerin takdirini toplamıştı.

Depremzedeler için yardım tırlarının koordinasyonunu bizzat sağlayan König, toplumsal dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Türk toplumu da seçimde etkili olacak

Yaklaşık 550 bin nüfuslu Nürnberg'de, 50 bini Türk kökenli 270 bin göçmen yaşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Nürnberg'in Türk Dostu Belediye Başkanı Marcus König Yeniden Aday - Son Dakika

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