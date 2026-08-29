Nusaybin\'de 2 Milyon Liralık Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 18 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 18 bin 900 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.