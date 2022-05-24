Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bahçelerin bulunduğu ağaçlık bölgede ve sulama kanalı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.