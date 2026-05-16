Nusaybin'de Aileler Arası Husumet Barışla Sona Erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yalı iki aile arasında uzun süredir devam eden husumet, düzenlenen barış programıyla sona erdi.

Kaymakam Evren Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duaların ardından Yalı ve Ökten ailelerinin fertleri tokalaşıp sarılarak barıştı.

Programda konuşan Kaymakam Çakır, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, husumetin barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır, benzer olayların yaşanmaması için sağduyu ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, İlçe Müftüsü Vekili Abdurrahim Yıldırım tarafından yapılan dua ve yemek ikramıyla sona erdi. - MARDİN