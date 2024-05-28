Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu alan ve sınır hattında ekili buğday küle döndü - Son Dakika
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Yerel

Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu alan ve sınır hattında ekili buğday küle döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu arazi ve sınırın diğer tarafı Kamışlı bölgesinde buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışılırken, bir vatandaş yangına müdahale ederken yaralandı. Kamışlı bölgesindeki yangın ise devam ediyor.

28.05.2024 22:59
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Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu alan ve sınır hattında ekili buğday küle döndü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu arazi ve sınırın diğer tarafı Kamışlı bölgesinde buğday ekili alanda yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesi ve Akçatarla Mahallesi'nde kuru otların olduğu arazide yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla Yeşilkent Mahallesi'ne itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Buradaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akçatarla Mahallesi'ndeki yangın ise vatandaşlar tarafından traktörle söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, ayağının traktörün kıskacına takılmasıyla yaralandı. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sınır diğer tarafı Kamışlı bölgesinde ise ekili buğday tarlasında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bölgedeki yangının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu alan ve sınır hattında ekili buğday küle döndü - Son Dakika

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