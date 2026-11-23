ABD merkezli New York Times gazetesi, casusluk yaptığı öne sürülen Alice Huang'ın eski Nvidia CEO'su Jensen Huang ile ilişkisi sırasında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından bir yetkiliyle bir yıldan uzun süre iletişim halinde kaldığını öne sürdü.

ABD merkezli New York Times gazetesinin ortaya attığı yeni iddia, çip üreticisi Nvidia'yı sarsan casusluk skandalına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Gazetenin haberinde, eski Nvidia CEO'su Jensen Huang ile ilişki yaşadığı belirtilen Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantısına ilişkin dikkat çekici ayrıntılara yer verildi. Habere göre; Alice Huang, eski CEO Jensen Huang ile yaşadığı ilişki sırasında Çin'in en üst düzey istihbarat kurumundan bir yetkiliyle bir yıldan uzun süre iletişim halinde kaldı. İstihbarat raporlarındaki görüşmelere ilişkin bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Alice Huang'ın 2025 baharından bu yılın sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle iletişim halinde kaldığı belirtildi.

Alice Huang'ın yöneticiliğini yaptığı şirket hakkında soruşturma yürütülüyor

Alice Huang, daha önce Singapur merkezli Megaspeed International şirketinin yöneticiliğini yapmıştı. Nvidia'nın önemli müşterilerinden biri olan şirket, bir dönem milyarlarca dolarlık çip alımı gerçekleştirmişti. ABD makamları, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e kaçak yollarla gönderildiği şüphesiyle 2024 yılından bu yana Megaspeed hakkında soruşturma yürütüyor.

Yasak ilişki iddiası ortaya atılmıştı

New York Times gazetesi, 29 Ekim'de yayımladığı haberde, ABD istihbarat yetkililerinin Alice Huang'ı Çin adına çalışan bir istihbarat unsuru olarak değerlendirdiğini ve Jensen Huang ile yasak ilişkisi bulunduğunu öne sürmüştü. Söz konusu haberin ardından Jensen Huang, 8 Kasım'da Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etmiş ve özür dilemişti. Nvidia yönetim kurulu da iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlatmıştı. Huang, 12 Kasım'da CEO'luk görevinden istifa ederek yönetim kurulundan da ayrılmıştı.

Trump'tan Jensen'e destek gelmişti

ABD Başkanı Donald Trump, skandalın ardından yaptığı açıklamada, Jensen Huang ile görüştüğünü ve Huang'ın Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılarından haberdar olmadığını söylediğini aktarmıştı. ABD Başkanı 16 Kasım'da gazetecilerin Huang'ın yeniden CEO olarak atanmasına ilişkin sorusuna, "Buna karşı çıkmam. Jensen'in geri dönmesi kesinlikle kötü bir fikir değil. Bence önemli bir ders aldı" cevabını vermişti.

Ancak Nvidia yönetim kurulu, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada Huang'ı yeniden CEO olarak görevlendirmeyi düşünmediklerini duyurmuştu. Huang ise aynı gün yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun böyle bir karar alması halinde görevine dönmekten onur duyacağını belirtmişti.

"Henüz bir sonuca ulaşılmadı"

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ise casusluk iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve Alice Huang'ın Çin adına casusluk yapıp yapmadığı konusunda henüz bir sonuca ulaşılmadığını açıklamıştı.