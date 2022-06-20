O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor - Son Dakika
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O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor

20.06.2022 12:20
O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor

Afyonkarahisar'da sezonunun başlamasıyla birlikte yünleri uzayan koyunlar, bir yıl boyunca usta makasçılar tarafından kırkılıyor.

Afyonkarahisar'da sezonunun başlamasıyla birlikte yünleri uzayan koyunlar, bir yıl boyunca usta makasçılar tarafından kırkılıyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerini koyun kırkım telaşı sardı. Asırlardır aynı yöntemle kırkılan koyunlar makineler olmasına rağmen daha sağlıklı olduğu için kırklık adı verilen makaslarla kırkılıyor.

Türkiye'nin önde gelen büyük şehirlerinin küçükbaş et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde köylüler birleşerek bir birlerinin koyununu imece usulüyle kırkıyor. Makas seslerinin yükseldiği ahırlarda kırkılan koyunlar hastalıklara karşı aşılandıktan sonra boyanarak sürüye salınıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Kanat, komşularıyla birleşerek koyunlarını kırktıklarını belirtti. Makaslarla kırkım işlemini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kanat, "Kırkım sezonu başladı. Koyunlarımızı her yıl bu mevsimde kırkarız. Makine hayvan sağlığı açısından uygun olmadığı için biz yüz yıllardır dedemizden ve babalarımızdan nasıl gördüysek aynı yöntemle koyunlarımızı kırkarız. Herkes koyun kırkamaz o yüzden bu işi bilen kişiler koyunları kırkar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Derbent, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel O ilçede koyunlar asırlardır aynı yöntemle kırkılıyor - Son Dakika

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