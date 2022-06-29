Tesisin geldiği son aşamayı inceleyen ve değerlendirmelerde bulunan Başkan Yücel, "Üretken belediyecilik anlayışıyla eğitim alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bir eğitim yuvası olan Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevimizin kaba inşattı bitti. 16 derslik, oyun salonları, uyku odaları, yemekhanesi, kütüphanesi, sinema salonu olan 200 çocuk kapasiteli tesisimiz kısa sürede hizmete girecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Alanya, Çocuk, Oba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Oba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi gün sayıyor - Son Dakika

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