OBAM\'dan Engelli Bireylere Müzik ve Sanat Etkinliği

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), özel bireyleri müzik ve sanatla buluşturan etkinliğiyle hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime ev sahipliği yaptı.

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM), bu kez renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. OBAM'da düzenlenen etkinlikte özel bireyler, ritim, dans ve resim çalışmalarıyla hem eğlendi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlik, Orff Schulwerk Eğitmeni Nilay Beceren ile Resim ve Heykel Öğretmeni Hafize Türk Öngüç'ün eşliğinde gerçekleşti.

Müzik ve dansla başlayan programda özel bireyler, ritim tutarak ve eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Orff yaklaşımı hakkında bilgi veren Nilay Beceren, "Orff Schulwerk, 0-100 yaş arası tüm bireyleri kapsayan bir yöntem. Farklı materyallerle yapılan bu çalışmalar, özel bireylerde işitme ve bedensel farkındalık geliştirmeye katkı sağlıyor. Amacımız, birlikte müzik yapmak ve etkileşimi güçlendirmek" dedi.

Programın ikinci bölümünde ise resim çalışmaları yapıldı. Saksıda çiçek temasıyla yapılan resimler, katılımcıların hayal güçlerini sergilemelerine imkan sağladı. Resim Öğretmeni Hafize Türk Öngüç, "Bu tür etkinliklerde, bireylerin özgüvenleri gözle görülür şekilde artıyor. Ortaya çıkan çalışmalar çok renkli. Onlarla birlikte olmak bana da ilham veriyor" ifadelerini kullandı. - BURSA