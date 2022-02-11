Üye Girişi
Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'nda 100 uçuş gerçekleşti - Son Dakika

Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'nda 100 uçuş gerçekleşti

11.02.2022 17:08
Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'nda 100 uçuş gerçekleşti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2022 yılı Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Ocak ayında iç hat yolcu trafiği 11 bin 146 oldu.

Ocak ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 100'e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Kasım ayında toplam 100 ton oldu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Adıyaman Havalimanı, Uçak, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'nda 100 uçuş gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ocak ayında Adıyaman Havalimanı'nda 100 uçuş gerçekleşti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement