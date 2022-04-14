Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Oto Sanatkarlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Oto Sanatkarlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık heyeti ağırladı.

Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, esnaf temsilcileri olan oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç'a kendilerini tanıttı. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafları bağrında barındıran bir kültürü taşıdıklarını belirten Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Esnafın derdi, bizim derdimizdir. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Biz de başkanlıktan öte ağabeyiniz, kardeşiniz olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman hazırız" dedi.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, "Melikgazi'de olduğunuz dönemden beri beraber çalışıyoruz. Sizlerden Allah razı olsun" diyerek, Bünyan oda başkanlarının taleplerini anlattı.

Oda başkanlarından oluşan 16 kişilik heyet tarafından günün anısına Başkan Büyükkılıç'a isminin yazısının dokunduğu minik Bünyan halısı hediye edilirken, ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da hazır bulundu. - KAYSERİ