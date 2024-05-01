ODTÜ öğrencisi mülakatta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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ODTÜ öğrencisi mülakatta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ODTÜ öğrencisi mülakatta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Antalya'ya getirilen Arslan, Tekerli Mezarlığı'nda defnedildi.

01.05.2024 13:21
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Ankara'daki evinde Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği görüşmede kalp krizi geçiren ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için Zoom üzerinden mülakata girdiği online görüşme esnasında heyecanlanarak fenalaştı. Görüşme yaptığı hocanın durumu ODTÜ'ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekerli Mezarlığı'nda defnedildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Arslan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan'ın ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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