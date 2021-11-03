Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı - Son Dakika

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

BURSA - Uluslararası fotoğraf yarışmasına katılan ödüllü eserler, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı.

Uluslararası yarışmalara katılıp ödül alan 66 fotoğraf, Yenişehir Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nazmi İşli, "66 fotoğrafın sergilendiği resim sergimizde bütün resimler ödüllüdür. Uluslararası yarışmalara katılıp ödül alan bu resimler iki hafta boyunca okulumuzda teşhir edilecek. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.