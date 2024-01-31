Odunpazarı Belediye Başkanı Esnaf Sarayı\'nı Ziyaret Etti

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'in ilk alışveriş merkezi olan Esnaf Sarayı'nı ziyaret etti. Başkan Kurt, Esnaf Sarayı Yöneticileri, esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Pazar yerlerini, sokak ve caddeleri gezen Başkan Kurt, son olarak Eskişehir'in ilk alışveriş merkezi olan Esnaf Sarayı'nı gezdi. Önce Esnaf Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Uğur ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Kurt, ardından da Esnaf Sarayı'nda yer alan iş yerlerine uğradı. Esnaf Sarayı'nda yer alan iş yerlerini tek tek gezerek, esnafın halini hatırını sordu, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar dileyerek, istek, şikayet ve önerilerini dinledi.

Esnaf Sarayı Yöneticilerine, esnafa ve vatandaşlara ilgileri için teşekkür eden Başkan Kurt, "Esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Semt pazarlarında ve mahallelerde esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz sırasında da alışveriş yapan hemşehrilerimize buluşuyoruz. Esnafımızla da hemşehrilerimizle de uzun uzun sohbet ediyoruz. Herkesin derdi aynı zamlar, yüksek gelen faturalar ve ısınma giderleri. Etiketler el yakıyor. Eskişehir'de ekmeğe zam geldi. 1 Şubat'tan itibaren 200 gram ekmek 8 lira, 230 gram ekmek ise 9 liradan satılacak. Vatandaş kuru ekmeğe bile hasret kalacak. Vatandaşımız zamlardan şikayetçi, alım gücünün kalmadığını söylüyor. Esnaf ise satış yapamamaktan dert yanıyor. Bu böyle gitmemeli. 31 Mart Yerel Seçimleri hükümeti frenlemek ve yanlış yaptığını göstermek için çok önemli" dedi.