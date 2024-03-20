Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi\'nde iftar yemeği düzenledi

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Büyükdere Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde Büyükdere, Gültepe, Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek iftar yaptı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazan ayında da dayanışma, birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi bu kez iftar sofrasını Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan toprak sahaya kurdu. İftar Programına Büyükdere, Gültepe, Yıldıztepe ve Göztepe mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Vatandaşlardan Kazım Kurt'a teşekkür

İftar saatinden önce alana giden Başkan Kurt, yemek sırasında olan vatandaşları ziyaret ederek, halini hatırını sordu, hayırlı Ramazanlar diledi. Alanda bulunan gençler ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, onlarla uzun uzun sohbet etti. İftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kurt'a teşekkür etti. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt vatandaşın halini hatırını sordu, uzun uzun sohbet etti. İftarını vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Kurt, iftardan sonra da vatandaşlarla sohbet etmeyi sürdürdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kurt, vatandaşın fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Her gün emek mahallesinde iftar yemeği düzenlenecek

Yıl boyunca Erenköy Mahallesi'nde bulunan Aşevi ve Yıldıztepe Mahallesi Erdal İnönü Halk Merkezi Aşevi Yemek Dağıtım Noktasında her gün iki öğün 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi

vatandaşlarla paylaşan Odunpazarı Belediyesi, bu hizmetini Ramazan Ayında da sürdürüyor. 4 mahallede de 1000'er kişilik sabit iftar çadırları açan Belediye Başkanı Kazım Kurt, ayrıca mahallelerde de iftar programları düzenliyor. Başkan Kurt, 20 Mart Çarşamba gününden itibaren her gün Emek Mahallesi Atasoy Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda iftar yemeği düzenleyecek. - ESKİŞEHİR