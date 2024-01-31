Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi\'ndeki Pazar Yerini Gezdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde bulunan pazar yerini gezdi. Pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, pazar yerinde bulunan Nar Tanem Oyun Evi'ne de giderek çocukları ziyaret etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Emek Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarını gezen Başkan Kurt, tezgah açan esnafı tek tek ziyaret ederek hatırlarını sordu, istek, şikayet ve önerilerini dinledi, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi.
VATANDAŞLAR PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ
Alışveriş yapan Emek Mahallesi sakinleriyle de sohbet eden Başkan Kurt, dertlerini dinledi, semtleriyle ilgili talep ve önerilerini aldı. Emek pazar yerinde de vatandaşlar pahalılıktan ve alım gücünün düşmesinden şikayetçi oldu.
Vatandaşların ve pazar esnafının sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, "Emek Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda pazar esnafımızla çay içtik, sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin hallerini hatırlarını sorduk. Gezdiğimiz, sohbet ettiğimiz her pazarda esnaf da vatandaş da pahalılıktan şikayetçi oluyor. Etiket fiyatları cep yakıyor. Alım gücümüz her gün biraz daha düşüyor. Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. İşçiler, emekçiler, emekliler kısacası toplumun tüm kesimi yoksullukla mücadele ediyor. Bu böyle gitmez demek için 31 Mart Yerel Seçimleri çok önemli. Biz, Odunpazarı'nda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha ileriye gideceğiz. Hemşehrilerime samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Kurt, pazar yerini gezerken Yeniden Refah Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Dinç Biçer ile karşılaştı. Biçer ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Biçer'e seçim çalışmalarında başarılar diledi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Kurt'a Odunpazarı'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Kurt, pazar yeri yakınında bulunan kahvehanelere de giderek, vatandaşlarla sohbet etti.
KADINLARDAN BAŞKAN KURT'A NAR TANEM TEŞEKKÜRÜ
Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin semt pazarına giden annelerin pazar alışverişini yaparken çocuklarının oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri için açtığı Nar Tanem Oyun Evi'ni de ziyaret etti. Başkan Kurt, Nar Tanem Oyun Evi'nde oyunlar oynarken eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocuklara eşlik etti. Çocuklar da kendileri ile sohbet edip oyunlar oynayan Başkan Kurt'a büyük ilgi gösterdi.
Çocuklarını Nar Tanem Oyun Evi'ne bırakan anneler, kadınlar ve çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Kurt'a teşekkür etti. Nar Tanem Oyun Evi sayesinde daha rahat alışveriş yaptıklarını kaydeden anneler, çocuklarını güven içinde Nar Tanem Oyun Evi'ne bırakabildiklerini belirtti.
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