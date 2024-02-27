Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesi esnafını ziyaret etti

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Odunpazarı Belediye Başkanı ve CHP'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesinde esnafı ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Kurt, esnafla çay içip sohbet etti, esnafın derdini dinledi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Demirciler Sokak'ta tek tek işyerlerine giren, kahvehaneleri, berberleri ve eczaneleri gezen Başka Kurt, esnafın ve vatandaşın derdini dinledi. Demirciler Sokağı gezen Başkan Kurt'a esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR