Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesi esnafını ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesi esnafını ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı ve CHP'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesinde bulunan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

27.02.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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Odunpazarı Belediye Başkanı ve CHP'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt, İstiklal Mahallesinde esnafı ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Kurt, esnafla çay içip sohbet etti, esnafın derdini dinledi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Demirciler Sokak'ta tek tek işyerlerine giren, kahvehaneleri, berberleri ve eczaneleri gezen Başka Kurt, esnafın ve vatandaşın derdini dinledi. Demirciler Sokağı gezen Başkan Kurt'a esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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