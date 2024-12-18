Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Kadınlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Kadınlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek, belediyenin kadınların sosyal ve ekonomik hayatta aktif olmalarını sağlamak için yürüttüğü projeleri anlattı.

18.12.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nde düzenlenen atölyelere katılan kadınlarla bir araya geldi.

Yenidoğan Mahallesi Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya ayrıca, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sabit Körpe de katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol alabilmeleri için yürüttüğü projelerden bahsetti. Bu noktada Kurt, Halk Merkezi'nde düzenlenen çeşitli atölyelerin, kadınların el becerilerini geliştirmelerine ve ekonomik kazanç sağlamalarına katkıda bulunduğunu belirtti. Kurt, "Sizin bu buluşmaya yoğun katılımınız beni çok mutlu etti. İyi bir iş yapmışız. Biz hizmeti sizlerin ayağına getirdik. Hizmet kalıcıdır ve bu merkez de halka hizmet etmeye devam edecek. Halk Merkezlerimizde sadece kursa gidilir diye düşünmeyin. Burada çalışan arkadaşlarımız ile görüşüp uygun zamanları öğrenip gününüz varsa, toplantınız varsa veya yapmak istediğiniz etkinlikler varsa burada yapabilirsiniz. Kapımız size her zaman açık" ifadelerini kullandı.

"Sizler ürettikçe toplumumuz daha da gelişecek ve güzelleşecek"

Atölyelere katılan kadınlar da burada yapılan çalışmalardan ve sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Kurt'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Kurt, kadınların ürettikçe güçleneceğini vurgulayarak, "Sizler ürettikçe toplumumuz daha da gelişecek ve güzelleşecek. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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