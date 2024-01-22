Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda kırsal mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Kurt, son olarak Sevinç, Ağapınar, Kireç ve Karahüyük Mahallelerini ziyaret etti.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'ndaki kırsal mahalleleri ziyaret ediyor. Başkan Kurt, son olarak Sevinç, Ağapınar, Kireç ve Karahüyük Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Kurt'a ziyaretlerinde CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da eşlik etti.

Başkan Kurt'un ilk adresi Sevinç Mahallesi oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin Sevinç Mahallesi'nde açtığı Sevinç Halk Merkezi'ne giden Başkan Kurt, Sevinç Mahalle Muhtarı Tekin Işlı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt, Sevinç Mahallesi'nin ardından Ağapınar Mahallesi'ne gitti. Burada Ağapınar Mahalle Muhtarı Engin Erşan ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un bir sonraki adresi Kireç oldu. Kireç Mahalle Muhtarı Mustafa Doğan ve mahalle sakinleri bir araya gelen Başkan Kurt, Kireç Mahallesi'nin ardından Karahüyük'e giderek Karahüyük Mahalle Muhtarı Abdullah Bilgiç ve mahalle sakinleri ile buluştu.

"ÇİFTÇİYE BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİCİLİK KONULARINDA EĞİTİMLER VERİYORUZ"

Gittiği mahallelerde mahalle sakinleriyle çay içen, sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve dileklerini dinledi. Mahalle sakinlerine sıcak ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmaları anlattı. Odunpazarı Belediyesi'nde beşikten mezara kadar 24 saat hizmet eden bir mantığa sahip olduklarını belirten Başkan Kurt, kreşler, spor alanları yaptıklarını söyledi. Büyük yatırımlarla yaşlılar için bakım merkezleri yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, "Esas olarak halka dokunacak, o bölgenin ihtiyacını giderecek işleri yapmaya çalıştık. Tasarruf yaparak, doğru yere yatırım yaptık. Sevinç, Çavlum, Ağapınar ve Kireç Mahallelerine taziye evi yapacağımıza dair söz vermiştik. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik ve taziye evi çalışmalarımızı tamamladık. Taziye evi olmayan mahallelerimize de taziye çadırımız ile hizmet verdik" dedi.

Odunpazarı Belediyesi olarak tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla Kalkanlı Mahallesi'ne Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurduklarını anlatan Başkan Kurt, bu merkezde bulunan deneme alanlarında çeşitli bitkilerin denemelerini yaptıklarını söyledi. Çiftçilere bitkisel ve hayvansal üreticilik konularında eğitimler verdiklerini belirten Başkan Kurt, Yeni Çeşit Deneme ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, bölgede tarımı yapılabilecek yeni çeşitlerin denemelerinin de yapıldığını ifade etti. Bu denemelerin sonuçlarını tarla başında üreticiye gösterilerek, yetiştiriciliği konusunda eğitimler vereceklerini kaydeden Başkan Kurt, Kooperatifçiliğin önemine de değindi. Sevinç, Ağapınar, Çavlum ve Kireç'in hayvancılık yapılan köyler olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, bu köylerin entegre edilerek geliştirilebileceğine dikkat çekti. Başkan Kurt, "Doğru bir planlama yapılmalı. Sütü, eti değerlendirmek daha farklı olur. Kooperatifleşmek gerekiyor. Yeni dönemde bu yönde çalışmalarımız olacak. Sizden Odunpazarı Belediye Başkanı olarak beni ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olan Ayşe Ünlüce'yi desteklemenizi diliyorum" diye konuştu.