Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Ak Partili Nebi Hatipoğlu'na: "Trump'ın Venezuela'yı İstemesi Gibi Odunpazarı'nı İstiyor"

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Hatipoğlu'nun Odunpazarı'nı ikiye bölme önerisine ilişkin, "Odunpazarı'nı alamayacaklarını anlayınca, 'Bölersek alır mıyız?' düşüncesine giriyorlar. Nebi Bey'in asıl derdi yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak. Ama bu mantıkla tabanı ikna etmesi mümkün değil" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Odunpazarı ilçesinin nüfusunun il düzeyinde olduğunu söyleyerek, ilçenin ikiye bölünmesi önerisinde bulundu. Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Hatioğlu'nu sert söylerle eleştirdi.

Hatipoğlu'na yanıt veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hatipoğlu'nu Trump'a benzeterek şöyle konuştu:

"Biz hizmeti yaygın bir biçimde, bütün hemşehrilerimize eşit şartlarda sunmaya çalışıyoruz. 'Bana oy vermediler, buraya hizmet etmeyiz' mantığı AKP'ye ait bir mantıktır. Bunu açık açık da söylüyorlar. Bizde böyle bir anlayış olması mümkün değil. Dolayısıyla Nebi Bey'in bu bakışı baştan doğru bir bakış değil. Bunu kabul etmem, reddederim. Eskişehir'e merkezi hükümetin yeterince hizmet etmemesinin sebebi de tam olarak budur. 'Biz 25 yıldır bu belediyeyi alamıyoruz, o zaman buraya niye hizmet edelim?' mantığıyla hareket ediyorlar. Ben bunu her ortamda söylüyorum. Geçen yıl Eskişehirliler kişi başına ortalama 31 bin liranın üzerinde vergi ödedi. Buna karşılık kişi başına düşen yatırım yaklaşık 4 bin lira. Bunun tek nedeni ve sorumlusu, Nebi Bey gibi düşünen politikacılar ve merkezi hükümettir. Biz en az oy aldığımız mahalle olan 71 Evler, Emek Mahallesi'nde bile bütün sorunları çözmeye çalışıyoruz ve çözüyoruz. Sorunları çözdükçe de oralardaki oy oranlarımız artıyor. Dolayısıyla 'hizmet etmiyorlar' iddiasını kabul etmemiz mümkün değil.

"Trump'ın 'Venezuela'yı istiyorum, İran'ın petrolünü istiyorum' demesi gibi"

Nebi Bey 'Eskişehir'de yeni bir ilçe kurulmasını istiyorum' diyor. Bu, Trump'ın 'Venezuela'yı istiyorum, İran'ın petrolünü istiyorum' demesi gibi bir yaklaşım. Odunpazarı'nı alamayacaklarını anlayınca, 'Bölersek alır mıyız?' düşüncesine giriyorlar. Nebi Bey'in asıl derdi yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak. Ama bu mantıkla tabanı ikna etmesi mümkün değil. Daha önce Ankara Yenimahalle'de benzer bir operasyon yapıldı. CHP'ye oy veren 50 bin seçmen Yenimahalle'den koparılarak Çankaya'ya bağlandı. O kanun görüşülürken Meclis'te parti adına konuşma yaptım ve bunun yanlış olduğunu söyledim. AK Parti Yenimahalle'yi alacağını zannetti ama seçimde CHP yine 50 bin farkla kazandı. Bu tür kurnazlıklarla bu işler olmaz. Gerçekten ihtiyaç var mı buna bakmak gerekir."