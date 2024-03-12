Odunpazarı Belediye Başkanı Ramazan ayının ilk iftarını açtı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan ayının ilk iftarını Odunpazarı Belediyesi tarafından Büyükdere Mahallesi'nde açılan iftar çadırında yaptı.
İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi. Yemek sırasına giren ve sıranın kendisine gelmesini beklerken vatandaşlarla sohbetini sürdüren Başkan Kurt, görevli belediye personeline kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri ile iftarını yapan Başkan Kurt, ardından da gençlerle uzun uzun sohbet etti.
Odunpazarı Belediyesi, 71 Evler Mahallesi'nde Kafkas Caddesi ile Hümeyra Sokak kesişimine, Yenidoğan Mahallesi'nde Çamkoru Sokak'ta bulunan Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısına, Büyükdere Mahallesi'nde Sarılar Sokak'a ve Tarihi Odunpazarı Bölgesinde bulunan Hicri Sezen Meydanı'na biner kişilik sabit iftar çadırı kurdu. Bu çadırlarda Ramazan Ayı boyunca her gün 4 bin kişiye yemek ikram edilecek.
Ramazanın ilk iftarını Büyükdere Mahallesi'ndeki iftar çadırında yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iftar öncesinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti, hayırlı ramazanlar diledi. Yemek sırasına giren Başkan Kurt, sıra kendisine gelince görevli personele kolaylıklar ve hayırlı ramazanlar diledi. Vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Başkan Kurt, iftarın ardından da çadırda bulunan gençlerle sohbet etti. Gençlerin taleplerini dinleyen Başkan Kurt, yeni dönemde Odunpazarı'nda hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Gençlerin sorularını da cevaplayan Başkan Kurt, gençlerin kendisi ile fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.
Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde kurduğu sabit iftar çadırlarının yanı sıra 12 Mart Salı günü 75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 13 Mart Çarşamba günü Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 14 Mart Perşembe günü ise Gündoğdu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde İftar Programı düzenleyecek. Diğer mahallelerde de hava durumuna bağlı olarak iftar programları düzenlenecek. Bu programlar, Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden duyurulacak. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Odunpazarı Belediye Başkanı Ramazan ayının ilk iftarını açtı - Son Dakika
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