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Odunpazarı Belediye Başkanı Salı Pazarı'nı Gezdi - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Salı Pazarı'nı Gezdi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Kurt, pazarcı esnafının halini hatırını sordu, istek ve önerilerini dinledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti ve semtleriyle ilgili taleplerini aldı. Başkan Kurt, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Salı Pazarı\'nı Gezdi
24.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:14
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı gezdi, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nı gezen Başkan Kurt, tezgah açan esnafı tek tek ziyaret ederek, pazarcı esnafının halini hatırını sordu, istek, şikayet ve önerilerini dinledi, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi.

Alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de sohbet eden Başkan Kurt, dertlerini dinledi, semtleriyle ilgili talep ve önerilerini aldı. Vatandaşların ve pazar esnafının sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, "Salı Pazarı'nda pazar esnafımızla çay içtik, sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin hallerini hatırlarını sorduk. Odunpazarı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha ileriye gideceğiz. Hemşehrilerime samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Odunpazarı birlikte güzel" dedi.

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Kurt'a Odunpazarı'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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