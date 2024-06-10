Odunpazarı Belediyesi 2. Çevre Şenliği düzenledi

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Odunpazarı Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocukların bu sorunları öğrenmesi amacıyla Kanlıkavak Parkı'nda 2'nci Çevre Şenliği gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi, küresel ısınmanın yol açtığı ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı koymak için özel uygulamaları yaşama geçiriyor. Odunpazarı'na yeni yeşil alanların kazandırılması, çevrenin korunması, atıkların geri dönüştürülebilmesi için çalışmalar yürüten belediye, geri dönüşüm bilincinin kazanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için eğitimler ve özel etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede, son olarak Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda çocuklar için Çevre Şenliği gerçekleştirildi. Bu sene 2'ncisi düzenlenen şenlik ile çocuklara çevre sevgisi ve sıfır atık bilincinin aşılanması amaçlanıyor.

"Küçük önlemlerle büyük sonuçlar elde edebiliriz"

Festivalde yaptığı konuşmada çevrenin ve doğanın korunmasının önemine dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, miniklerden de çevreyi ve doğayı koruyacaklarını, korumayanları da uyaracaklarına dair söz aldı. Çevre Şenliği'ni çevre sorunlarına dikkat çekmek için yaptıklarını söyleyen Başkan Kurt, amaçlarının çevreyi, doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak olduğunu belirtti. Konuşmasını çocuklara ithafen yapan Başkan Kurt, "Temizlik konusunda hiç şikayetim yok, siz temiz çocuklarsınız. Her şeye dikkat ediyorsunuz ama doğayı koruma noktasında büyüklerinizi uyarın. Onlar doğayı hor kullanmamalı. Biz doğayı size sağlam ve temiz teslim etmek zorundayız. Bunu gerçekleştirsek, kendimizi başarılı sayarız. Bunun için de yapılması gerekenler var. Örneğin, arabaya çok binmeyeceğiz. Şehirlerarası yolculukta toplu taşımayı kullanacağız. Bu gibi küçük önlemlerle büyük sonuçlar elde edebiliriz. Bunu büyüklerinize söyleyin, şimdiden etkili olmaya çalışın. Bugün burada değişik okulların öğrencileri ve öğretmenleri var. Onların doğa ile ilgili yaptıkları ve yapacakları etkinlikleri göreceğiz, örnek alacağız. Kendimizi gelecek kuşaklara temiz bir doğa teslim etmekle de görevli kılacağız. Ben sizlere güveniyorum. Sizler bu işi başarabilirsiniz. Bugünden itibaren çevremizi ve doğamızı korumaya, temiz tutmaya başlayalım. Sonra da hep birlikte yaşanabilir bir şehir oluşturalım" dedi.

Miniklerden geri dönüşüm defilesi

Başkan Kurt'un açılış konuşmasından sonra sahne gösterileri başladı. Minikler Çevre Şenliğine 'Yoga' yaparak başladı. Çevre Şenliği, Geri Dönüşüm Defilesi, Su Dansı, Karton Arabalar ile Yarış, Suare Tiyatro'nun Dünya'nın Şarkısı Adlı Tiyatro Oyunu ile devam etti. Festival alanında çeşitli stantlar da açıldı. Stantları gezen Başkan Kurt, görevlilerden gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi alarak katılım belgesi takdim etti. Festival boyunca miniklere patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikram edilirken, yetişkinlere de çay ve kahve servis edildi.

Şenliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, belediyeye ait kreşler ile Eskişehir'de bulunan diğer kreşlerin öğrencileri katıldı. - ESKİŞEHİR