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Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinde Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı eğitim veren kreşlerinde 2024 yılının gelişi coşkuyla kutlandı. Minikler, sınıflarını kendi hazırladıkları süslerle süsleyerek keyifli bir gün geçirdi. Yılbaşı ağacını da kendileri yapan çocuklar, birbirlerine hediye verip oyunlar oynadı. Yeni yıl için hazırlanan özel pasta ise birlikte kesildi.

Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinde Yeni Yıl Coşkusu
01.01.2024 - 14:52,
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Yeni yıl, Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı eğitim veren kreşlerinde coşkuyla kutlandı. Sınıflarını kendi yaptıkları rengarenk süslerle süsleyen minikler, gün boyu oyunlar oynayarak keyif dolu anlar gerçirdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin tam zamanlı eğitim veren kreşlerinde 2024 yılının gelişi, coşku ile kutlandı. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı tam zamanlı 8 kreşte 2024 yılı için kutlamalar düzenlendi. Gerçekleştirilen yeni yıl eğlencesinde, çocuklar yeni yılın keyfini çıkardı. Sınıflarını kendi hazırladıkları renkli süslerle, yaptıkları resimlerle donatan minikler, yılbaşı ağacını da kendileri yaptı. Birbirlerine yılbaşı hediyesi veren minikler, oyunlar oynadı. Güzel bir gün geçiren çocuklar, birlikte yeni yıl için hazırlanan özel pastayı kesti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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