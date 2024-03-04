Odunpazarı Belediyesi LÖSEV Parkı\'nı açıyor

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, lösemili ve kanser hastası çocuklar için Çankaya Mahallesi'ne LÖSEV Parkı yaptı. LÖSEV işbirliği ile yapılan park, 5 Mart Salı günü saat 15.00'te törenle hizmete açılacak.

Odunpazarı Belediyesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile lösemili ve kanser hastası çocuklar için Çankaya Mahallesi'ne park yaptı. Mutlukan Sokak'ta buluna parka LÖSEV Parkı adı verildi. LÖSEV'in 'Parkım Doğal Olsun Projesi' kapsamında yapılan park, 4 bin 220 metrekarelik alan üzerine yapıldı. Parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolları ve oturma alanı bulunuyor. LÖSEV Parkı'nda ayrıca mahalle halkının ücretsiz olarak kullanabileceği bir de halı saha yer alıyor. Çalışmaları tamamlanan LÖSEV Parkı, 5 Mart Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak. - ESKİŞEHİR