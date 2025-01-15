Odunpazarı Belediyesi'nden Eğitim Kurumuna İlişkin Açıklama

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Odunpazarı Belediyesi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun eğitim kurumu ile ilgili iddiaları konusunda bir açıklama yaptı.

Milletvekili Hatipoğlu'nun iddiaları üzerine halkımızı doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma gereği duyulduğu anlatılan açıklamada, "Söz konusu alan imar planında yeşil alan olarak tanımlıdır. Yeşil alanların korunması, hem yasal bir zorunluluk hem de gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğumuzdur. Bu nedenle, ilgili bölgede yapılmak istenen değişikliklere karşı gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Mahkeme kararı, Odunpazarı Belediyesi'nin haklı olduğunu göstermiştir. Eskişehir İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı, plan değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Belediyemiz, her zaman kanunlara uygun hareket etmekte ve halkımızın haklarını koruma görevini yerine getirmektedir. Aynı şekilde devlet kurumlarımızın da kanunlara uygun şekilde hareket etmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Eğitime ve çocuklara düşmanlık iddiası gerçek dışıdır. Odunpazarı Belediyesi, eğitim yatırımlarını desteklemekte ve bu projelerin yasalara uygun şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Yargı kararı, belediyemizin eğitime karşı olmadığını, aksine çevre ve şehircilik ilkelerini koruma sorumluluğunu yerine getirdiğini göstermektedir. Sürecin çarpıtılması kamuoyunu yanıltmaktadır. Mahkeme kararını "eğitime düşmanlık" olarak göstermek, halkımızı yanıltma çabasından başka bir şey değildir. Bu süreçte amacımız, sadece yasalara uygun hareket ederek kamu yararını gözetmektir. Odunpazarı Belediyesi, kamu yararını, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı esas alarak hareket etmeye devam edecektir. Eğitime verdiğimiz desteğin de çevreyi koruma kararlılığımızın da halkımız tarafından takdir edileceğine inanıyoruz." denildi. - ESKİŞEHİR