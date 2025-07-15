Odunpazarı Belediyesi\'nden Engelli Bireyler İçin Drama Atölyeleri

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla yaz okulu kapsamında drama atölyeleri düzenliyor.

Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde bulunan Engelli Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan çalışmalarda, Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu tarafından iki farklı yaş grubuna yönelik drama eğitimi veriliyor. Küçük ve büyük yaş gruplarındaki katılımcılarla yürütülen atölyelerde, sanatsal gelişimin yanı sıra iletişim ve sosyal becerilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen faaliyetlerin engelli bireylerin kültürel yaşama katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "Hiç kimse geride kalmayacak" anlayışı doğrultusunda sürdürülen çalışmaların yaz boyunca devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR