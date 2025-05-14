Odunpazarı Belediyesi\'nden Kağıt Rölyef Sergisi

Odunpazarı Belediyesi'nin sanatın ve dayanışmanın merkezi haline getirdiği Halk Merkezlerinde yıl boyunca süren üretken çalışmalar, meyvesini Kağıt Rölyef Sergisi ile verdi. Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler, Odunpazarı Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ekim ayında 25 kursiyerle başlayan atölye çalışmalarında, yaklaşık 100 eser büyük bir emek ve sabırla üretildi. Gönüllü eğitmen Yaşar Girgin'in rehberliğinde yürütülen bu süreç, kursiyerlerin hayal dünyalarını ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına imkan tanıdı. Serginin açılışı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ve halk merkezleri kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Buraya katılıp yeni ufuklara yol açtığınız için teşekkür ediyorum"

Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi tarafından sunulan açılışta konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin sanatsal ve kültürel çalışmalarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Kurt ayrıca, bu çalışmalar arasında yer alan Sunuculuk Atölyesi'nin de birçok sunucunun yetişmesine katkı sağladığını belirtti. "Tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Ancak en çok da gönüllü eğitmenimiz Yaşar Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir özveriyle bu eğitimi sürdürüyor. Kendisine Odunpazarı Belediyesi'nin tüm çalışanları ve halkı adına teşekkür ediyorum" diyen Başkan Kurt, sanatın yenilikçiliğini ortaya çıkaran güçlü bir alan olduğunu vurguladı. Başkan Kurt düşüncelerini, "Kimisi bir eseri ahşaptan, kimisi kağıttan, boyadan, taştan ya da mermerden yapıyor ama mutlaka sanatsal yönünü ortaya koyuyor. Bu büyük bir yenilikçilik. Tüm eğitmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya katılıp yeni ufuklara yol açtığınız için teşekkür ediyorum. Biz de desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki yan yana olalım, birlikte olalım. Çünkü bu işin moral tarafı çok önemli. Türkiye iyi yönetilmiyor, bu yüzden pek çok alanda moralimiz bozuluyor. Ancak halk merkezlerimiz, halkımızın moralini en üst seviyeye çıkaran kurumlar oldu" şeklinde ifade etti. - ESKİŞEHİR