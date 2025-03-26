Odunpazarı Belediyesi\'nden Ramazan İftar Buluşması

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Mihalıççıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği'nde (MİYAD) düzenlenen iftar yemeğinde, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, MİYAD Başkanı Cemalettin Ürgüp, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan geleneksel iftar menüsü ikram edildi. Başkan Kazım Kurt, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Ramazan ayının tüm yurtta barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR