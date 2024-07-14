Odunpazarı Belediyesi\'nden Sözsüz Hikayeler Pandomim Gösterisi

Yerel

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi önünde gerçekleştirilen Sözsüz Hikayeler adı verilen pandomim gösterisi sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Odunpazarı Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin tarihi dokusunu canlandırmaya ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, gerçekleştirilen pandomim gösterisi bölgenin kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayarak sanatın evrensel dilini yerel bir platformda sunma misyonunu başarıyla yerine getirdi. Gösteride; Buse İnci, Kübra Deniz, Damla Başar, Verşan Barkın Yayla ve Simge Tunç gibi genç yetenekler sahne aldı. Ayça Yaşıt'ın yönetmenliğini üstlendiği gösteri, sanatın sınırlarını zorlayan bir anlatım diliyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Pandomim sanatının büyüleyici dünyasını seyirciyle buluşturan 'Sözsüz Hikayeler', sadece sözsüz ifadelerle duyguları ve hikayeleri anlatarak izleyicileri derinden etkiledi. Gösterinin yapıldığı mekan olan Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi'nin tarihi atmosferi ise etkinliğe ayrı bir atmosfer kattı. - ESKİŞEHİR