Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

05.07.2022 12:14
Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi yapabilmesi için kurban kesim yerlerini belirledi.

Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi yapabilmesi için kurban kesim yerlerini belirledi.

Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla kurban kesim yerlerini belirledi. Yurttaşlar, küçükbaş kurbanlarını Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde özel olarak hazırlanan alanda kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara yardım etmek için görevli personel de tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memurunun görev yapacağı kesim yerinde kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kurbanlarını veteriner hekim ile din görevlisi nezaretinde ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine 444 26 00 numaralı telefondan ulaşarak randevu alması gerekiyor.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika

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