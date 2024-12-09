Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Sağlık Seminerleri - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Sağlık Seminerleri

Odunpazarı Belediyesi\'nden Ücretsiz Sağlık Seminerleri

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile iş birliği yaparak, halk sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz seminerler düzenliyor. Seminerlerin konuları arasında öfke yönetimi, kadın hakları, sağlıklı beslenme ve akılcı ilaç kullanımı yer alıyor.

09.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle halk sağlığını desteklemek amacıyla amacıyla ücretsiz seminerler gerçekleştiriliyor.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'nde gerçekleştirilen seminerler devam ediyor. Bu çerçevede, bireylerin sağlık konularında bilinçlenmesi ve temel haklarını öğrenmesi hedefleniyor. 'Çocuk ve ergenlerde öfke yönetimi', 'Kadının insan hakları', 'Sağlıklı beslenme', 'Çocukluk çağı aşıları ve aşıların önemi', 'Akılcı ilaç kullanımı', 'Yaşlı sağlığı ve evde bakım', 'Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri', 'Çocuk ihmali ve istismarı: Koruma sistemleri ve hizmetler', 'Üreme sağlığı', 'Ev kazaları ve ilk yardım' ile 'Günlük yaşamda kadın olmak' konularının yer aldığı seminerler tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

"Halkımıza faydalı olacak her konuda çalışmayı sürdüreceğiz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı, bilinçli ve haklarının farkında bireyler olmalarını önemsiyoruz. SES Eskişehir Şubesi iş birliğiyle düzenlediğimiz bu ücretsiz seminerlerle, toplum sağlığını desteklemeye ve yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Halkımıza faydalı olacak her konuda çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu bilgilendirici etkinliklere davet ediyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, seminerlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'nden istedikleri bilgileri edinebileceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Sağlık Seminerleri - Son Dakika

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