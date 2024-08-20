Odunpazarı Belediyesi Pazar Yerleri Devir İşlemleri İçin Son Tarih Açıklandı

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerleri devir işlemlerinin 10 Eylül'de sona ereceğini belirtti.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Esnaf Odası, S.S. Eskişehir Yaş Sebze Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanlığı Üretici Birliği, S.S. Eskişehir Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanlığı Üretici Birliği ve S.S. Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliği Başkanlığı arasında pazar yerleri konusunda bir protokol imzalandı.

Odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan kapalı semt pazarı, sabit pazar ve semt pazarlarında tezgah için pazaryeri hizmet bedeli alınması için yapılacak ve takip edilecek işlemler konusunda protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar yerleri devir işlemlerinin 10 Eylül tarihinde sona ereceğini belirtti.

Pazarcı esnafının bu süreçte gerekli işlemleri zamanında tamamlamaları, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesinin önemine değinen Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri 10 Eylül tarihinden sonra yapılacak denetimlerde devir işlemlerini gerçekleştirmeyen pazarcı esnafının devir haklarının iptal edileceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR