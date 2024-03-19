Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi\'nden Çanakkale programı

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Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi Kazım Kurt öncülüğünde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 18 Mart 1915'te destan yazan kahramanları unutmayarak gerçekleştirdiği program ile izleyenlere duygu dolu bir gece yaşattı.

'Dönmeyi Düşünmediler' adı verilen program eğitmenliğini Serpil Vurucu'nun yaptığı Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi tarafından düzenlendi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Sanat yönetmenliğini ise Aydın Ünal'ın yaptığı gecenin solistliğini Polen Cengiz üstlendi. Sunuculuk Atölyesi üyelerinin şiirler, destanlar okuduğu, canlandırmalar yaptığı gecede, Cengiz Çanakkale Zaferi için yazılan türküleri seslendirdi. İzleyicilerine duygu dolu anlar yaşatan 'Dönmeyi Düşünmediler' programı izleyicilerden tam not aldı.

" Osmanlı'nın battığı yerden Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara şükranlarımızı sunuyorum"

Gecede konuşan Başkan Kurt, Sunuculuk Atölyesi tarafından düzenlene programı çok beğendiğini belirtti. Programda emeğe geçenlere teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Kurt, "Bugün Çanakkale dediğimiz zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü anmazsak, onun büyüklüğünü kabul etmezsek, Cumhuriyet'in ve Kurtuluş Savaşı'nın ne olduğunu hiç kimse anlayamaz. Türkiye'de ne yazık ki bazıları Çanakkale'yi Mustafa Kemal'siz anmaya çalışıyor. Mustafa Kemal oradaydı ve bence de orada doğdu. Mustafa Kemal orada kahraman ve Mustafa Kemal oldu. Biz ona şükran borçluyuz. Çanakkale'de ölen yüz binlere borçlu olduğumuzun belki de daha fazlasını Mustafa Kemal'e borçluyuz. Asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çanakkale'de milli değerlerimize saygı duyacağız. Kimseyle, başka değerlerle Çanakkale'deki milli değerleri kıyaslamayacağız. Türk'ün ateşle imtihanı orada başladı ve Türk, Türklüğünü Çanakkale'den sonra gösterdi. Çanakkale Osmanlı'nın kazandığı son zaferdi. Onun için Osmanlı'nın battığı yerden Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara da şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR