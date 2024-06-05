Odunpazarı Belediyesi Temizlik Emekçisi Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Yerel

Odunpazarı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden Naime Fendoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak çevrenin kirletilmemesi konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden Naime Fendoğlu vatandaşlara çağrıda bulunarak, çevreyi kirletmemelerini ve çevreye duyarlı olmalarını istedi. "Çevremizi temiz tutmak, hepimizin sorumluluğudur" diyen temizlik işçisi, günlük temizlik rutinleri sırasında karşılaştığı manzaraları anlatarak, özellikle parklar, sokaklar ve kamu alanlarında bilinçsizce bırakılan çöplerin büyük bir problem oluşturduğuna dikkat çekti. Fendoğlu, hem kendi yaşadığı zorlukları hem de çevre kirliliğinin yol açtığı olumsuz etkileri vurgulayarak, vatandaşlardan destek istedi. Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İnsan Hikayeleri' programında yer alan Naime Fendoğlu, "Çevremizi temiz tutmak, hepimizin sorumluluğu" diyerek, günlük temizlik rutinleri sırasında karşılaştığı manzaraları anlattı.

Alın terimle her ikisini de üniversitede okuttum

Biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi olduğunu söyleyen Naime Fendoğlu, 13 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde çalışıyor. Buradaki kazancıyla ve alın teriyle her iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getiren Fendoğlu, "Kızım memur oldu, oğlumda psikolojik rehberlik ve danışmanlık bölümünden geçen hafta mezun oldu. Onların daha iyi yerlerde olacağına, bunu göreceğime inanıyorum. Onlara hem anne hem de baba oldum. Emeklerimin karşılığını çocuklarım bana verdi. İkisine de teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadın eli değmiş bu şehre"

Sabah 05.30 - 06.00 sıralarında uyandığını belirten Fendoğlu, mini bir kahvaltının ardından yola çıktığını söyledi. Gün içerisinde çöp aracı ile Odunpazarı'nı gezerek zamansız çıkan çöpleri topladığını ifade eden Fendoğlu, vatandaşların ya da esnafın kendilerine mutlaka sıcak ya da soğuk ikramlarda bulunduğunu dile getirdi. Fendoğlu, "Biz kadınlar süpürgede de araçta da çalışıyoruz. 'Kadın eli değmiş bu şehre' deniliyor. Bizi çok fark ediyorlar. Gün içerinde çok fazla teşekkür alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Küçük parçalar olarak görülenler adım adım devasa bir şeye dönüşebiliyor"

Günlük temizlik rutinleri sırasında karşılaştığı manzaraları anlatan Fendoğlu, sözlerine şu cümlelerle devam etti;

"Hiç unutmam bir beyefendi bana 'her sabah sizi izliyorum sanki bir sanat işliyorsunuz' demişti. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi, bazılarımız çok duyarsız olabiliriz. Süpürüp, arkamı döndüğüm anda yere yine çöp atılıyor. Çekirdek kabuğu olsun, izmarit olsun size göre küçük parçalar olarak görülebilir ama bu adım adım devasa bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden çevreye karşı daha duyarlı olalım. İşimle gurur duyuyorum. İşimin her zerresinin karşılığını aldığıma inanıyorum. Bana sağladıkları imkanlardan dolayı, belediyemize çok teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR