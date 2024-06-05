Odunpazarı Belediyesi Temizlik Emekçisi Vatandaşlara Çağrıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı Belediyesi Temizlik Emekçisi Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Odunpazarı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden Naime Fendoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak çevrenin kirletilmemesi konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

05.06.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden Naime Fendoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak çevrenin kirletilmemesi konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden Naime Fendoğlu vatandaşlara çağrıda bulunarak, çevreyi kirletmemelerini ve çevreye duyarlı olmalarını istedi. "Çevremizi temiz tutmak, hepimizin sorumluluğudur" diyen temizlik işçisi, günlük temizlik rutinleri sırasında karşılaştığı manzaraları anlatarak, özellikle parklar, sokaklar ve kamu alanlarında bilinçsizce bırakılan çöplerin büyük bir problem oluşturduğuna dikkat çekti. Fendoğlu, hem kendi yaşadığı zorlukları hem de çevre kirliliğinin yol açtığı olumsuz etkileri vurgulayarak, vatandaşlardan destek istedi. Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İnsan Hikayeleri' programında yer alan Naime Fendoğlu, "Çevremizi temiz tutmak, hepimizin sorumluluğu" diyerek, günlük temizlik rutinleri sırasında karşılaştığı manzaraları anlattı.

Alın terimle her ikisini de üniversitede okuttum

Biri kız diğeri erkek iki çocuk annesi olduğunu söyleyen Naime Fendoğlu, 13 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde çalışıyor. Buradaki kazancıyla ve alın teriyle her iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getiren Fendoğlu, "Kızım memur oldu, oğlumda psikolojik rehberlik ve danışmanlık bölümünden geçen hafta mezun oldu. Onların daha iyi yerlerde olacağına, bunu göreceğime inanıyorum. Onlara hem anne hem de baba oldum. Emeklerimin karşılığını çocuklarım bana verdi. İkisine de teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadın eli değmiş bu şehre"

Sabah 05.30 - 06.00 sıralarında uyandığını belirten Fendoğlu, mini bir kahvaltının ardından yola çıktığını söyledi. Gün içerisinde çöp aracı ile Odunpazarı'nı gezerek zamansız çıkan çöpleri topladığını ifade eden Fendoğlu, vatandaşların ya da esnafın kendilerine mutlaka sıcak ya da soğuk ikramlarda bulunduğunu dile getirdi. Fendoğlu, "Biz kadınlar süpürgede de araçta da çalışıyoruz. 'Kadın eli değmiş bu şehre' deniliyor. Bizi çok fark ediyorlar. Gün içerinde çok fazla teşekkür alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Küçük parçalar olarak görülenler adım adım devasa bir şeye dönüşebiliyor"

Günlük temizlik rutinleri sırasında karşılaştığı manzaraları anlatan Fendoğlu, sözlerine şu cümlelerle devam etti;

"Hiç unutmam bir beyefendi bana 'her sabah sizi izliyorum sanki bir sanat işliyorsunuz' demişti. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi, bazılarımız çok duyarsız olabiliriz. Süpürüp, arkamı döndüğüm anda yere yine çöp atılıyor. Çekirdek kabuğu olsun, izmarit olsun size göre küçük parçalar olarak görülebilir ama bu adım adım devasa bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden çevreye karşı daha duyarlı olalım. İşimle gurur duyuyorum. İşimin her zerresinin karşılığını aldığıma inanıyorum. Bana sağladıkları imkanlardan dolayı, belediyemize çok teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Temizlik Emekçisi Vatandaşlara Çağrıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Temizlik Emekçisi Vatandaşlara Çağrıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement