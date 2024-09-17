Odunpazarı Belediyesi Yeni Atölyelerle Kültür ve Sanatı Destekliyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Yeni Atölyelerle Kültür ve Sanatı Destekliyor

Odunpazarı Belediyesi Yeni Atölyelerle Kültür ve Sanatı Destekliyor

Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Emek Gençlik Merkezi'nde çeşitli branşlarda atölyeler açarak, kültürel ve sanatsal eğitim fırsatları sunuyor. Kayıtlar başladı ve son tarih 20 Eylül.

17.09.2024 14:50  Güncelleme: 14:52
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Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) ile Emek Gençlik Merkezinde, çeşitli branşlarda atölyeler açtı.

Atölyelere kayıtlar başlarken; YKSM bulunan atölyelere katılmak isteyenler için, son başvuru tarihi 26 Eylül Perşembe günü, Emek Gençlik Merkezinde ise son başvuru tarihi 20 Eylül Cuma günü olarak belirtildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi ile Emek Gençlik Merkezinde çeşitli branşlarda ücretsiz gerçekleşecek atölyelerde, kontenjan sınırlaması bulunuyor.

YKSM güz döneminde 16 branşta açtığı atölyeler ile devam edecek

Odunpazarı Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında çalışmalarını yürüttüğü Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM), 2024-2025 güz döneminde 16 farklı branşta atölye açıyor. Topluluklar ve enstrümanlar olarak ikiye ayrılan atölyelerin, kayıtları başladı. Topluluklar alanında; Polifonik (Çok Sesli) Gençlik Korosu, Çocuk korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Müziği Korosu, Halk Oyunları Topluluğu atölyeleri açılacak. Enstrümanlarda ise Armoni, Bağlama, Keman, Ritim, Klasik Kemençe, Müzik Prodüksiyon, Ney, Piyano, Rebap ve Ud atölyeleri bulunuyor. Başarısı ile dikkat çeken Sunuculuk Atölyesi, güz döneminde de çalışmalarına devam edecek. Eğitmenliğini Serpil Vurucu'nun yaptığı Sunuculuk Atölyesinde, 18-45 yaş sınırı bulunuyor. Sunuculuk Atölyesi kayıtları 20 Eylül Cuma günü sona ererken, 28 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'de YKSM'de ele yapılacak.

Emek Gençlik Merkezi göz döneminde 4 farklı branşta atölye açacak

Odunpazarı Belediyesi, çocukların eğitimine katkıda bulunmak için Emek Gençlik Merkezi'nde 4 farklı branşta atölye açacak. Emek Gençlik Merkezi'nde 2,3,4 ve 5'inci sınıflar için; Matematik, Türkçe atölyeleri; 6 ve 7'nci sınıflar için Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi atölyeleri yer alacak. Kayıtların başladığı atölyelere başvuru için ise son tarih 20 Eylül Cuma günü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Yeni Atölyelerle Kültür ve Sanatı Destekliyor - Son Dakika

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