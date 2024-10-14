Odunpazarı Belediyesi Yeni Spor Tesisleri ile Amatör Sporculara Destek Oluyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi Yeni Spor Tesisleri ile Amatör Sporculara Destek Oluyor

Odunpazarı Belediyesi Yeni Spor Tesisleri ile Amatör Sporculara Destek Oluyor

Odunpazarı Belediyesi, yenilenen Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde konuşan Başkan Kazım Kurt, Çankaya Mahallesi'nde spor alanı olarak belirlenen bir arazi için 10 yıl boyunca tahsis talep ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Tesisin açılışı, Gökmeydan ve 71 Evler Spor Kulüpleri arasındaki maçla yapıldı.

14.10.2024 14:57  Güncelleme: 14:58
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Odunpazarı Belediyesi'nce yenilenen Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde ilk maç oynanmadan önce konuşma yapan Başkan Kurt, "Çankaya Mahallesi'nde Radar'ın yanında bir arazi var. Orası, imar planında spor alanı, biz oraya bir spor tesisi yaparak amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza kazandırmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki 10 yıldır burası bize tahsis edilmiyor" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Hasan Doğan Spor Tesisleri'ni yenileyerek amatör spor kulüplerinin kullanımına sundu. Yenileme çalışmaları çerçevesinde; tesisin zemin ve yedek kulübesi yenilenirken, çevre düzenlemesi de yapıldı. Tesisin açılışı, Gökmeydan Spor Kulübü ile 71 Evler Spor Kulübü arasında oynanan ilk maçla gerçekleştirildi. İlk maçı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda sporsever izledi.

"Arazi bize tahsis edilsin, sizin için hem antrenman hem de maç ihtiyacınızı giderecek tesisler yapalım"

Maç öncesinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hasan Doğan Spor Tesisleri'ni amatör maçların oynanabileceği bir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Keşke elimizde arazi olsa da daha çok spor tesisi yapsak. Çankaya'da Radar'ın yanında bir arazi var. Orası, imar planında spor alanı. Biz oraya bir spor tesisi yaparak amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza kazandırmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki 10 yıldır burası bize tahsis edilmiyor. Burası bize tahsis edilsin ve biz sizin orada hem antrenman hem de maç ihtiyacınızı giderecek tesisler yapalım. Ne yazık ki Spor İl Müdürlüğü, hazine ve devlet bu işe bir türlü sıcak bakmıyor. Kendisi de yapmıyor. Bize vermiyorsa kendisi yapmalıdır. Orada bir spor alanı var ve o spor alanı devletin yatırımını bekliyor. Aynı şekilde Emek Mahallesi'nde Amigo Orhan Halk Merkezi2nin önünde de bir spor alanı var. Orası da devletin hizmetini bekliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Yeni Spor Tesisleri ile Amatör Sporculara Destek Oluyor - Son Dakika

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