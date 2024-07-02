Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Operasyonunda Dilencilerden Bin 385 TL Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Operasyonunda Dilencilerden Bin 385 TL Çıktı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Operasyonunda Dilencilerden Bin 385 TL Çıktı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu bölgesinde gerçekleştirdikleri operasyonda dilencilerin üzerinden bin 385 TL çıkardı. Operasyon kapsamında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler yakalandı ve yasal işlem uygulandı.

02.07.2024 11:58  Güncelleme: 11:59
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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Hamamyolu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda dilencilerin üzerinden bin 385 TL çıktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi genelinde yapılan denetimler çerçevesinde vatandaşlardan para dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara karşı denetim yaptı. Ağırlıklı olarak çarşı bölgesinde bulunan ve kalabalık gruplar halinde dolaşan dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda; çoğu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Zabıta personeli ile yapılan operasyonlarda alınan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilencilerin üst aramasında çıkan paralar tutanaklarla tespit edildi. Dilencilerin üzerinden çıkan bin 385 TL, buluntu para olarak kayıtlara geçirildi. Zabıta ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilencilere Kabahatler Kanuna göre yasal işlem uyguladı.

Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini ifade eden Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, büyük bir ciddiyetle sürdürülen dilenci operasyonları sonucunda kent genelindeki dilenci sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Operasyonunda Dilencilerden Bin 385 TL Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Operasyonunda Dilencilerden Bin 385 TL Çıktı - Son Dakika
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