Odunpazarı\'nda Kadın İstihdamını Destekleyen Modern Tekstil Atölyesi Açıldı

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Odunpazarı Belediyesi'nin kadın istihdamını destekleyen ve büyük tasarruf sağlayan tekstil atölyesi, yeni adıyla ve modern binasında hizmet vermeye başlıyor. Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi adıyla faaliyete geçen merkezin açılışı 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da EMKO Sanayi Sitesi 75. Yıl Mahallesi Babaeski Sokak'ta gerçekleştirilecek.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un dikkat çeken projeleri arasında yer alan tekstil atölyesi, belediye iştiraki olan Odunpazarı Anonim Şirketi aracılığıyla 2023'ün Şubat ayında faaliyete başlamıştı. Proje başlangıç tarihinden bugüne kadar on binlerce ürün üretilen atölye sayesinde belediye milyonlarca lira tasarruf ederken, aynı zamanda kadın eğitimi ve istihdamına da önemli katkı sağladı. Söz konusu proje çerçevesinde Odunpazarı Belediyesi personelinin zorunlu kıyafetlerinin ve ihtiyacı olan diğer tekstil ürünlerinin yanında, Alpu, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretiliyor.

Kapasite 2 katına çıktı

Başkan Kurt'un talimatıyla projenin çerçevesi genişletildi. Bu anlamda projenin ismi de güncellenerek 'Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi' adını aldı. Orhangazi Mahallesi'nde bulunan binasından EMKO'da yer alan yeni modern bir binaya taşındı. Yeni üretim merkezinin alanı toplam 220 metrekare. Bina ferah bir antre ile ziyaretçilerini karşılarken, bir idari ofis, bir mutfak ve yemekhane, giyinme odası ve üretim alanıyla hizmet verecek. 12 olan sanayi tipi makine sayısı 10 makine daha ilave edilerek 22'ye, 10 olan personel sayısı ise 25'e çıkarıldı. Projenin çerçevesinin genişlemesiyle beraber üretimin 2 katına çıkarılması hedeflenirken, hali hazırda hizmet verilen belediyeler dışında farklı belediyelere de hizmet verilmesi planlanıyor. - ESKİŞEHİR