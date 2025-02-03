Odunpazarı'nda 'Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?' Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Odunpazarı'nda 'Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?' Kampanyası Devam Ediyor

Odunpazarı\'nda \'Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?\' Kampanyası Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi, sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlediği kampanya ile evlerde kullanılmayan oyuncakları toplayarak dezavantajlı çocuklara ulaştırıyor. Kampanya ile çocuklar arasında yardımlaşma ve dayanışma duyguları pekiştiriliyor.

03.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:28
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Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal dayanışmayı ve çocuklar arasında yardımlaşmayı artırmak için düzenlenen "Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?" kampanyası devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kampanya kapsamında, evlerde kullanılmayan, işlevini yitirmemiş ve temiz oyuncaklar toplanarak belediyeye bağlı kreşlere teslim ediliyor. Bu oyuncaklar, belediyeye ait "Oyuncak Kütüphanelerinde" diğer çocuklarla paylaşılacak. Bu kampanya ile çocuklar yeni ve farklı oyuncaklarla oynama fırsatı bulacak ve toplumsal dayanışma küçük yaşlardan itibaren pekişecek. "Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?" kampanyası ile kullanılmayan oyuncakların değerlendirilmesi ve dezavantajlı çocukların oyuncaklara daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.

Projenin temel amacı, çocuklar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirirken, dezavantajlı gruptaki çocukların da yeni ve farklı oyuncaklarla oynamasını sağlamak. Kreşlere teslim edilen oyuncaklar, çocukların daha fazla oyuncağa erişmesini ve oyunlarla gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda 'Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?' Kampanyası Devam Ediyor - Son Dakika

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