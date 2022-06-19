Odunpazarı'nda Piyano Öğrencilerinden Yıl Sonu Konseri - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Piyano Öğrencilerinden Yıl Sonu Konseri

19.06.2022 13:52
Odunpazarı'nda Piyano Öğrencilerinden Yıl Sonu Konseri

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Piyano Atölyesi öğrencileri, yıl sonu konseri düzenledi. Piyanoda zor ve güzel eserleri çalan öğrenciler, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Piyano Atölyesi öğrencileri, yıl sonu konseri düzenledi. Piyanoda zor ve güzel eserleri çalan öğrenciler, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Piyano Yıl Sonu Konserine, çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan piyano atölyelerinde eğitim alan katılımcıların hazırladığı konser, dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Eğitmenliğini Gamzesu Kayış ve Ilgaz Tuç'un yaptığı piyano atölyesinde yaklaşık 1 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Çeşitli eserlere piyano ile hayat veren öğrenciler, dinleyicinin büyük beğenisini topladı. Piyano atölyesi öğrencilerinden Gürkan Aktan, kendi yazdığı ve Kül No.1 adını verdiği eseri dinleyicilerle paylaştı.

SANATA VE SANATÇIYA DESTEK DEVAM EDECEK

Konser sonrasında konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, piyano atölyesi eğitmenleri ve öğrencilerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un teşekkürlerini iletti. Engin, her dalda sanatın ve sanatçının destekçisi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: ANKA

Yunus Emre, Odunpazarı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Piyano Öğrencilerinden Yıl Sonu Konseri - Son Dakika

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