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Odunpazarı Spor Atletleri Başkan Kurt'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Odunpazarı Spor Atletleri Başkan Kurt'u Ziyaret Etti

Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı'nın başarılı atletleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda aldıkları kupayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a takdim etti. Başkan Kurt, atletleri tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Odunpazarı Spor Atletleri Başkan Kurt\'u Ziyaret Etti
15.12.2023 - 12:54,
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Odunpazarı Spor'un başarılı atletleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda aldıkları kupayı, Başkan Kurt'a getiren şampiyon atletler, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı'nın başarılı atletleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu ve Crocs Türkiye Şampiyonası'nın şampiyon atletleri, Enka spor'a transfer olan başarılı atletler ile Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörü Serhat Kökten katıldı. Şampiyonlar, Başkan Kurt'a 10 Kasım'da Ankara'da gerçekleşen Atatürk'ü Anma Koşusunda aldıkları kupayı takdim etti.

Kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür eden başarılı atletler, "Bizden desteğinizi hiç esirgemediniz. Her zaman yanımızda oldunuz. Başarımızda sizin çok büyük katkınız var. Teşekkür ederiz" dedi.

"SİZİN BAŞARINIZ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Genç atletlerin ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Başarılı atletleri tebrik eden Başkan Kurt, "Tebrik ederim, çok başarılısınız. Böyle devam edin. Önemli olan sizin geleceğinizi garantiye almak. Hedefimiz de sizin hem eğitim hayatınızı hem de spor geleceğinizi garantiye almaktı. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Sizin bu başarınız bizi çok mutlu ediyor. Sizinle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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