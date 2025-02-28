Yerel

Odunpazarı Zabıtasından Ramazan öncesi sıkı denetim

ESKİŞEHİR - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle bölge genelinde ki tüm fırın, tatlı imalathanesi ve pasta fırınlarını denetledi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, un ve unlu mamullerin üretiminin yapıldığı fırınlar ve imalathaneler temizlikten, işyeri ruhsatına, fiyat etiketinden, ürünlerin gramajına ve hijyenik durumlarına kadar sıkı denetim altına alındı.

Sağlıklı ekmek üretiliyor

Yapılan kontrollerde denetlenen fırınların bir çoğunun sağlıklı koşullarda üretim yaptığını belirleyen belediye ekipleri, hijyen koşullarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Özellikle ekmek ve pastaların gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler, ekmeklerin, pidelerin ve pastaların üzerinde yer alması gereken etiketleri kontrol etti. Yapılan denetimlerde 12 işletme hakkında tutanak tutularak, cezai işlem uygulandı.

Denetimler Ramazan ayında da devam edecek

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Amaçlarının halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeniden kontrol edileceğini belirttiler. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, piyasa şartlarının altında satılan, merdiven altı üretim olduğundan şüphelendikleri ürünleri almamalarını istedi. Ekipler, vatandaşların bu konuda duyarlı olup, şikayetlerini 213 30 30 numaralı telefondan Odunpazarı Zabıtası'na bildirmelerini istedi.