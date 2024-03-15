OEDAŞ, Eskişehir\'de Şiir ve Resim Yarışması Düzenliyor

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Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ın ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik düzenlediği geleneksel şiir ve resim yarışmasının başvuruları alınmaya başladı. Önceki yıllarda OEDAŞ'ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak'ta düzenlenen yarışmanın yedincisi Eskişehir'de yapılacak. Enerji tasarrufu temalı yarışmaya ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri de şiirleriyle katılabilecek. Son başvuru tarih 8 Nisan olan ödüllü yarışmanın sonuçları ise 22 Nisan'da düzenlenen törenle açıklanacak.

Çocuklarda çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturma hedefiyle hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinden her yıl birinde şiir ve resim yarışması düzenleyen Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu yıl Eskişehir'de gerçekleşecek yarışma için başvuruları almaya başladı.

Enerji tasarrufu temasıyla yapılan yarışmaya Eskişehir'de okuyan ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri ise şiirleriyle katılabiliyor. Resim ve şiirler, okullarda öğretmenler tarafından kurulan komisyonlarda değerlendirildikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Buradaki değerlendirmenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonda dereceye giren öğrenciler belirlenecek. Her öğrencinin en fazla bir, her okulun ise resim kategorisinde üç, şiir kategorisinde üç olmak üzere toplam altı çalışma ile katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 8 Nisan 2024.

Çifte kutlama yapılacak

Yarışmanın sonuçları, 22 Nisan Pazartesi günü düzenlenen törenle açıklanacak. Her iki kategoride de birinci olan öğrencilere laptop, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet hediye edilecek. Ödül töreninde aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu da yaşanacak.

Resim ve şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekiyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek yarışma hakkında detaylı bilgiye www.osmangaziedas.com.tr adresi üzerinden de erişilebilir. - AFYONKARAHİSAR