Üye Girişi
OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı "Enerjimiz Eşit"e uluslararası ödül - Son Dakika

OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı "Enerjimiz Eşit"e uluslararası ödül

23.12.2021 10:27
OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı "Enerjimiz Eşit"e uluslararası ödül

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ) çağın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini kendi sektörlerinde ele almak adına hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ödüle layık görüldü.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ) çağın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini kendi sektörlerinde ele almak adına hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ödüle layık görüldü.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği alanında "Enerjimiz Eşit" markası ile hayata geçirdiği program, uluslararası arenada da takdir topluyor. Bu yılki EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde gümüş madalya, "Enerjimiz Eşit" markası ile hayata geçirdiği uygulamaları ile OEDAŞ'ın oldu.

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, ödüle dair şunları söyledi: "Asli görevimiz olan elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde sağlarken toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini sektörümüzde ele almak adına, 'Enerjimiz Eşit' diyerek hayata geçirdiğimiz programımızın EBRD tarafından ödüle layık görülmesi, doğru yolda olduğumuzu bir defa daha gösterdi. Hem global areada hem de ülkemiz içinde kıymetli kurumların takdirini kazanıyor olmak gelecekte hayata geçireceğimiz projelere olan heyecanımızı daha da artırıyor. Bu vesile ile 'Enerjimiz Eşit' programımızın hayata geçmesinde ve eşit bir dünya hayali ile hareket eden tüm çalışma arkadaşlarıma bir defa daha teşekkür ediyorum."

Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında WEPs imzacısı

Görsel ve metinsel dünyasını baştan aşağı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' programı kapsamında yenileyen OEDAŞ, üç yıldır sürdürdüğü meslek lisesi eğitimleri ile fırsat eşitliği bakımından dezavantajlı sektörler arasında yer alan enerji sektöründe olumlu anlamda öne çıkıyor.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşan WEPs'in imzacıları arasında bulunan OEDAŞ'ın benimsediği 7 prensip şöyle sıralanıyor:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması." - ESKİŞEHİR

OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı Enerjimiz Eşit e uluslararası ödül
OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı Enerjimiz Eşit e uluslararası ödül

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı 'Enerjimiz Eşit'e uluslararası ödül - Son Dakika


YORUMLAR
500
Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın Küçük kız ölümle pençeleşirken, şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı tepki çekti: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın         
11:02
Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı!         
10:53
Yeni sistemde gariban dövizi olanı fonlayacak iddialarına AK Partili Canikli'den yanıt Yeni sistemde gariban dövizi olanı fonlayacak iddialarına AK Partili Canikli'den yanıt         
10:49
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36

Son Dakika Haberleri
10:59 Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinde
10:50 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı
10:48 Yeni sistemde gariban dövizi olanı fonlayacak iddialarına AK Partili Canikli'den yanıt
10:46 Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor
10:33 Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 11:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: OEDAŞ'ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı "Enerjimiz Eşit"e uluslararası ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement