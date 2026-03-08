Oflu Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
Oflu Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla Basın Açıklaması Yaptı

08.03.2026 18:52  Güncelleme: 20:32
Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyerek, kadın hakları ve şiddete karşı seslerini yükseltti. Nokta Hacıbektaşoğlu, kadınların bir arada olmasının önemini vurgulayarak, toplumsal eşitlik ve dayanışma mesajı verdi.

Gençağa Karafazlı

(TRABZON) - Trabzon'un Of ilçesinde kadınlar, ilk kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yürüyüş düzenledi. Kadınlar adına konuşan Nokta Hacıbektaşoğlu, "Kimimiz çarşafımızla, kimimiz başörtümüzle, kimimiz keşanıyla, peştemalıyla, kimimiz farklı yaşam tarzlarımızla ama hepimiz kadın olma paydasında, omuz omuzayız. Biz farklılıklarımızı bir ayrılık değil, birbirimize tutunma vesilesi yaptık" dedi.

Oflu kadınlar 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez sokağa çıktı. Of Belediyesi önündeki Atatürk Meydanı'nda toplanan kadınlar "8 Mart Emekçi Kadınlar Günü" pankartı açarak, "Silahlar sussun, çocuklar ölmesin", "Kadına şiddete hayır", "Kadınlar birlik olsa dünya yerinden oynar", "Korkmuyoruz, boyun eğmeyeceğiz, itaat etmeyeceğiz, sumayacağız" sloganları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Nokta Hacıbektaşoğlu, kadınlar adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün burada durdurulamaz bir iradeyle toplandık. 'Of'ta kadınlar yürümez' diyenlere, 'Of'ta kadınların sesi çıkmaz' diyenlere, 25 Kasım'da verdiğimiz o ilk cevabı, bugün 8 Mart'ta daha kalabalık, daha güçlü ve daha inançlı bir şekilde tekrarlıyoruz: Biz buradayız. Hayatın her alanındayız. ve bugün Of'un tam kalbindeyiz. 8 Mart bir bayram değil, bir hak arama günüdür. 169 yıl önce New York'ta dokuma işçisi kadınlar insanca bir yaşam için yürüdü. O yürüyüşte yanan meşale bugün Of'un çay bahçelerine, sokaklarına, meydanlarına ulaştı. Biz bugün o mirası devralarak buradayız."

Hacıbektaşoğlu, yılın henüz ilk üç ayı dolmadan Türkiye genelinde onlarca kadının hayattan koparıldığını belirterek, "Sadece ocak ayında 19 kadın cinayeti işlendi. Geçtiğimiz günlerde bu ülkede bir günde 6 kadın öldürüldü. Şunu asla unutmayalım: Hayattan koparılan o nice kız kardeşimiz, onlar bizim için asla sadece birer sayı değildir. Her biri bir dünya, her biri bir yaşamdır. Onların yarım kalan yaşamları, yarım kalan düşleri bugün omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur" diye konuştu.

Kadınların emeğinin hiçe sayıldığını söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Bölgemizde çay tarımında çalışan kadınların yüzde 80'inden fazlası hala sosyal güvenceden yoksun. Emeğimiz görünür olsun istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz" dedi.

"Of'tan yükselen bu ses, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın dayanışmasına selamdır"

Meydandaki çeşitliliğin en büyük güçleri olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Kimimiz çarşafımızla, kimimiz başörtümüzle, kimimiz keşanıyla, peştemalıyla, kimimiz farklı yaşam tarzlarımızla ama hepimiz kadın olma paydasında, omuz omuzayız. Biz farklılıklarımızı bir ayrılık değil, birbirimize tutunma vesilesi yaptık. Biliyoruz ki ancak el ele verdiğimizde dağılmayız. Biz kadınlar geleneğin içinden gelerek geleceği kurmaya kararlıyız. Susturulmaya çalışılan yerden konuşmaya kararlıyız. Of'tan yükselen bu ses, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın dayanışmasına selamdır. Haklarımızı alana kadar, her bir kız kardeşimiz güvende olana kadar, meydanlarda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

