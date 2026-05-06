Off-Road'da Kadın Eşitliği: Uslu Kardeşler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Off-Road'da Kadın Eşitliği: Uslu Kardeşler

Off-Road\'da Kadın Eşitliği: Uslu Kardeşler
06.05.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuğçe ve Dilara Uslu, off-road yarışlarında gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.

Erkek egemen bir spor olarak bilinen off-road parkurlarında, Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen yarışlara damga vuran Tuğçe ve Dilara Uslu kardeşler dikkatleri üzerine çekiyor. Ailelerinin desteğiyle 5 yıldır direksiyon sallayan iki kız kardeş, adrenalin dolu bu sporda başarıdan başarıya koşuyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen adrenalin dolu off-road yarışları, bu kez kadın sporcuların mücadelesine sahne oldu. Genellikle erkek sporcuların hakimiyetinde olan off-road sporunda, Tuğçe Uslu ve ablası Dilara Uslu sergiledikleri performansla parkurun tozunu attırdı. "Off-road dünyasının prensesleri" olarak anılan kız kardeşler, zorlu arazi şartlarında engelleri bir bir aşarak izleyicilerden büyük alkış topladı.

Pilot Tuğçe Uslu, adrenalin dolu bu sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Çok heyecanlı ve adrenalin dolu bir spor. Aslında bütün kadınların tatması gereken bir heyecan bu. Erkek egemen bir sporda bir kadın olarak bulunmak ve başarı sağlamak gerçekten bizim için gurur verici. Bu sporu severek ve her defasında aynı heyecanla yapıyoruz," dedi.

Zorlu parkurda kardeşine yol gösteren Co-pilot Dilara Uslu ise ekip ruhuna dikkat çekti. Beş yıldır abla-kız kardeş olarak yarıştıklarını ifade eden Dilara Uslu, "Bu kez kardeşimin co-pilotu olarak görev yapıyorum. Hava şartları beklediğimizden biraz daha zorlayıcı olsa da bu bizim için bir sıkıntı değil. Adrenalin ve stres bir arada ama biz parkurda olmaktan büyük keyif alıyoruz," şeklinde konuştu.

Havran'ın eşsiz doğasında çamur ve engebelerle dolu parkuru başarıyla tamamlayan Uslu kardeşler, kadınların her alanda olduğu gibi motor sporlarında da iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yarış sonunda izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı pilotlar, gelecek yarışlar için de hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Off-Road'da Kadın Eşitliği: Uslu Kardeşler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“CHP için mutlak butlan kararı yazıldı“ iddiasına Bahçeli’den ilk yorum "CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
2 kardeşin son fotoğrafı Hamile anne ve baba yoğun bakımda 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

09:18
Icardi Türkiye’yi terk ediyor Eşyalarını bile topladı
Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
08:16
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
Gemide ortaya çıkan ölümcül virüs! Yolcular 8 hafta karantinada kalacak
07:42
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist
07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 09:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: Off-Road'da Kadın Eşitliği: Uslu Kardeşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.