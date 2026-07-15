10 yıl geçti acısı dinmedi: Şehit babası konuştu

Kırıkkale'de 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini ziyaret eden baba İsmail Yorulmaz, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi. Yorulmaz, "Oğlumun doğum günü ile şehadet günü aynı" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, ailelere de başsağlığı dileklerini iletti. Protokol üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret etti. Şehidin kabrine karanfil bırakan protokol üyeleri, anne Hamide Yorulmaz ile baba İsmail Yorulmaz'a başsağlığı diledi.

"Bizim için sanki milyon yıl oldu"

Şehit babası İsmail Yorulmaz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin vatanı ve milleti ortadan kaldırmak için kurulan hain bir kumpas olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen acılarının dinmediğini belirten Yorulmaz, "Bu kumpasın üzerinden 10 yıl geçti ama bizim için sanki milyon yıl oldu. Zaman geçmiyor, bizim için çok zor geçiyor. Temmuz ayları ve 15 Temmuzlar geçmek bilmiyor. Benim oğlum vatanı ve milleti için kendi canını verdi. Bizler için şehit oldu. Buradan o hainlere tek sözüm var: Bunun öbür dünyası da var. Cenabı Allah bu dünyada cezalarını vermese bile öbür dünyada muhakkak verecektir. Allah onları kahru gazabına uğratsın. Vatanımıza ve milletimize kötülük yapmak isteyenlere bir daha fırsat vermesin" dedi.

"Doğduğu saatte şehadete ulaştı"

Oğlunun kabrinin vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesinin kendilerini duygulandırdığını ifade eden Yorulmaz, "Oğlumu herkes ziyaret ediyor. O bir şehit. Şehitler ölmez. Gelenleri ve kendisini ziyaret edenleri görüyor. İnşallah öbür dünyada kendisini ziyaret edenlere ve hepimize şefaat eder. Oğlumun doğum günü ile şehadet günü aynı. Aynı ay, aynı gün, aynı cuma ve aynı saat. Doğduğu saatte canını vererek şehadete ulaştı" diye konuştu.

Programa; İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - KIRIKKALE