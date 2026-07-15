10 yıl geçti acısı dinmedi: Şehit babası konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 yıl geçti acısı dinmedi: Şehit babası konuştu

10 yıl geçti acısı dinmedi: Şehit babası konuştu
15.07.2026 13:51  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini ziyaret eden baba İsmail Yorulmaz, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi.

Kırıkkale'de 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini ziyaret eden baba İsmail Yorulmaz, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini söyledi. Yorulmaz, "Oğlumun doğum günü ile şehadet günü aynı" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, ailelere de başsağlığı dileklerini iletti. Protokol üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın kabrini de ziyaret etti. Şehidin kabrine karanfil bırakan protokol üyeleri, anne Hamide Yorulmaz ile baba İsmail Yorulmaz'a başsağlığı diledi.

"Bizim için sanki milyon yıl oldu"

Şehit babası İsmail Yorulmaz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin vatanı ve milleti ortadan kaldırmak için kurulan hain bir kumpas olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen acılarının dinmediğini belirten Yorulmaz, "Bu kumpasın üzerinden 10 yıl geçti ama bizim için sanki milyon yıl oldu. Zaman geçmiyor, bizim için çok zor geçiyor. Temmuz ayları ve 15 Temmuzlar geçmek bilmiyor. Benim oğlum vatanı ve milleti için kendi canını verdi. Bizler için şehit oldu. Buradan o hainlere tek sözüm var: Bunun öbür dünyası da var. Cenabı Allah bu dünyada cezalarını vermese bile öbür dünyada muhakkak verecektir. Allah onları kahru gazabına uğratsın. Vatanımıza ve milletimize kötülük yapmak isteyenlere bir daha fırsat vermesin" dedi.

"Doğduğu saatte şehadete ulaştı"

Oğlunun kabrinin vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesinin kendilerini duygulandırdığını ifade eden Yorulmaz, "Oğlumu herkes ziyaret ediyor. O bir şehit. Şehitler ölmez. Gelenleri ve kendisini ziyaret edenleri görüyor. İnşallah öbür dünyada kendisini ziyaret edenlere ve hepimize şefaat eder. Oğlumun doğum günü ile şehadet günü aynı. Aynı ay, aynı gün, aynı cuma ve aynı saat. Doğduğu saatte canını vererek şehadete ulaştı" diye konuştu.

Programa; İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 15 Temmuz, Kırıkkale, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 yıl geçti acısı dinmedi: Şehit babası konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:07:37. #7.13#
SON DAKİKA: 10 yıl geçti acısı dinmedi: Şehit babası konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.